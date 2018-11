Remondiblogi: millal see remont ükskord valmis saab?

Olen viimasel ajal palju rääkinud plaanidest ja vähe sellest, millega me siin korteris jooksvalt tegelenud oleme. Põhjus on lihtne: kui pole ühtegi valmis ja sisustatud tuba, mida näidata, siis pole tahtnud nendest nokitsemistest eraldi rääkida. Kevadel sai ju eraldi konstruktiivsest ja tehnoloogilisest osast kirjutatud. Mõtlesin seekord veidi enda ja teiste jaoks siiski neid «igavaid» töid kajastada, et hiljem oleks hea meenutada, kuidas see vanast uue tegemine reaalsuseks sai.

Korteri osa, millega praegu töötame. FOTO: Margit Partei

Septembrikuus vahetult enne Tallinna Maratoni sai vannituba meil lõplikult valmis. Ilmad läksid aina jahedamaks ja sügis oli saabunud. Järgmised toad kavatsesime ette võtta ühe tervikuna, kuna põhimõtteliselt on tegu ühe sopistatud ruumiga, kus asub pisike kööginurk, väike söömise ala, elutuba ja esik, kokku umbes 40 ruutmeetrit. Polnud mõtet neid osade kaupa valmis tegema hakata, sest see jupitamine teeb töö aeglasemaks ja keerulisemaks. Kontor on meil samuti pooleli ja asub teistest tubadest eraldi, aga seda ruumi ei saa me samuti lõpuni viimistleda, sest kuskil peab teiste tubade ehitamise ajal vahepeal mööblit ja asju hoidma. Nokk kinni, saba lahti.

Septembri keskel olin mina kaks nädalat haiguslehel ja elukaaslane tegeles kangelaslikult meie kodu soojemaks saamisega. Alustas akendest, mille restaureerimisega enamik suurt tööd on juba tehtud, aga oli vaja veel teine kiht raame ette saada, kõik lengid ja raamid omavahel hästi kokku käima panna ning aknad tihendada. Oktoobrikuuks said aknad soojaks ja õhutihedaks, kuid kevadeks jäi veel väiksemaid «ilutöid»: veidi aknapalede pahteldamist ja värvimist ning raamide värviparandusi, lisaks paigaldada mõned käepidemed, aknasulgurid ja paar iluliistu. Ootan juba huviga seda hetke, kui need aknad päriselt lõpuni valmis saavad.

Oktoobris tegelesime selle keerulise kandva seinaga, kus ava paar meetrit nihutada tuli. See ava nihutamine oli meil seganud kõigi järgmiste töödega – elekter, ventilatsioon, lae soojustamine – edasi minna. Õues olid öösiti juba miinuskraadid ja kogu soojuspumbaga köetud soojus läks läbi täielikult soojustamata lae lihtsalt õue. Masendav. Elektriarve aina kasvas ja tuba muutus aina külmemaks. Õnneks oli päeval kraadiklaas plusspoolel. Lae soojustamisega hakkas järsku väga kiire. Oktoobris sai see kandva seina ava nihutatud, uued tugipostid ja kandev tala paika.

Kes seda viltust roovitust vaatab, siis selgitus on lihtne. Kuna karkassi ehitasin koos isaga, siis meie ilmselgelt ei olnud selle töö esmakordselt tegemisel nii suured eksperdid kui mu elukaaslane. Aga paika ta sai ja laelaudise all ei ole õnneks näha, et paar «kaigast» veidi viltu said. FOTO: Margit Partei

Sel korral, novembris, olemegi edasi saanud minna kõigega, mis puudutab seni lahtiseid lagesid, mida oli meil poole korteri jagu. Laekarkass oli minu vanemate abil õnneks suures osas suvel välja ehitatud. Esiteks panime paika kõik ventilatsiooniavad ja vedasime ära kõik puuduolevad ventilatsioonitorud, mis nüüd uue tala pealt ilusti läbi mahutasime. Praegu ripub meil trepikoja laest alla kaheksa toruotsa, kus nad loodetvaati järgmisel suvel ventilatsiooniseadmega ühendatakse.