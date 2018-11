Fotod: Eesti pere aias puhkesid saabuva talve eel roosid õide

«Täna küll tuli õrn lumi maha, aga edasine ilmaprognoos on paljulubav. Ehk lähevad ka järgmised pungad lahti ja same näha veel õitsvaid roose novembri lõpupäevadel,» märkis Kallaste.

«Igal aastal oleme kuuseokstega ja turbaga katnud, aga kuna talved on meil nii nagu nad on, sajab lund ja vett vaheldumisi, siis tänavu ehitasin lausa kolmnurksed puust katted, et, mis -5 kuni -10 juures peale panna, talveloor ümber ja talvekatte seguga ära kindlustada,» märkis ta.

Tiit lisab, et ka vanu mustsõstra oksi lõigates oli täheldada okstel puhkenud pungi. «Kui nüüd talv need võtab, siis on kahju suur, mustsõstrad on aia väga väärtuslikud marjad,» nentis Tiit.