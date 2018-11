Fotod: Tallinnas on müüa Eesti kohta haruldane maja

Pirital on müüa suurepärase planeeringuga valgusküllane elamu. Majas on kaks magamistuba, avatud köök koos elutoaga ning avar vannituba. Elamus on kvaliteetne kodutehnika, vannitoas Miele pesumasin ja kuivati. Esikus ja magamistubades on mahukad garderoobikapid, lisaks panipaik pööningul.

Siseviimistluses on kasutatud kallima hinnaklassi materjale. Elamul on kvaliteetsed Fenestra puitalumiiniumaknad. Vannitoas ja esikus on elektripõrandaküte. Elamu kütmiseks kasutatakse õhksoojuspumpa ja soovi korral ka Nordpeis ahju. Väga madalad kommunaalkulud.

Maja ekster- ja interjöör on haruldaselt väljapeetud ja mõnusalt tume. Selliseid kujunduslahendusi Eesti kodudes sageli ei kohta.

Maja taga on avar terrass; kõrghaljastusega päikseline kinnistu on ilusti hooldatud, kinnistut ümbritseb kõrge elupuuhekk. Kinnistu on ümbritsetud aiaga, sissesõit puldiga avanevast autoväravast. Jalgväraval on kaameraga fonolukusüsteem.

Kinnises hoovis on parkimiskoht kuni kolmele autole. Kasutusluba on vormistamisel. Elamu asub rahulikus Mähe aedlinnas. Läheduses asuvad mets, terviserajad, kergliiklusteed, kauplus.

