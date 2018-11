Uuring: koduloomad hammustavad suure tüki remonditööde eelarvest

Veebilehe My Job Quote vastavaldatud uuring paljastas suurimad paharetid meie majapidamistes. 2663 elaniku seas läbiviidud uuringust selgub nimelt, et lemmiklooma omanikel kulub oluliselt rohkem ressursse oma kodude remondiks kui neil, kel lemmikud puuduvad. Uuringu järgi kulus koduomanikel keskmiselt 339 eurot lemmikloomadest tingitud kahjude korvamiseks.