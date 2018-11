Fotod: noorpaar ehitas maja, mis odavam kui kahetoaline korter Tallinnas

Ameeriklased Caroline ja Julien ehitasid oma maja looduslikult kaunisse kohta pooleteise aasta jooksul ja täiesti ise, vahendab portaal Inhabitat. Maja lõpphinnaks kujunes noorte sõnul umbkaudu 30 000 eurot, mis on oluliselt soodsam kui kahetoalise korteri hind Tallinnas.

Valminud maja on kahekorruseline, alumine korrus on umbkaudu 26 ruutmeetrit suur ja ülemine 12-ruutmeetrine. Maja ehitamiseks kasutati peamiselt puitu, mis pärit ümbruskonnast. Ka sisustamisel on kasutatud kohalikku puitu.