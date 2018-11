Ilmastikukindlate esemete pesul lähtutakse tihtipeale aegunud arusaamadest

Käsipesu ja nööril kuivatamine võivad meie rõivastele karuteene teha. Liigse hõõrumise ja väänamise tagajärjel saavad riidekuid niivõrd palju kahjustada, et rõivad ei pruugi selle järel enam selgagi passida. Electrolux Eesti müügijuhi Margus Peetrise sõnul pesevad ligi pooled inimestest iga kuu mõnda riideeset käsitsi, pidades silmas aegunud arusaamu ning hirmu neid masinas rikkuda.

«Tõde on hoopis see, et masinpesu ja -kuivatus on tuult- ja vettpidavatele riietele sageli parem variant kui käsipesu ja nööril kuivatamine,» ütles Peetris.

Ilmastikukindlatele riietele on nimelt välja töötatud spetsiaalsed pesu- ja kuivatusprogrammid, mis on niivõrd nutikad, et ka kapriisse rõiva võib julgelt masina hoolde jätta. «Kuivati Outdoor programm kasutab muuhulgas niiskustaset mõõtvaid sensoreid ning selle trumliliikumine on detailideni lihvitud, et tagada õige hooldus just neile funktsionaalsetele kangastele,» ütles Peetris.

Tema sõnul on üks viimase aja suurimaid innovatsioone pesuseadmetel see, et samad tulemused saavutatakse palju madalamate temperatuuridega. Samuti on masin võimeline tajuma, kui pesu on kuiv ja ise tsükli vajalikul hetkel lõpetama.

Aga sulejope?