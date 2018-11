Fotod: Kristiines ootab omanikku värskelt renoveeritud pesapaik

Korteris on avatud köök-elutuba, magamistuba ja vannituba. Helgel ning valgusrikkal korteril silm lausa puhkab.

Korteril on olemas keldriboks ning kindel parkimiskoht suletud territooriumil. Renoveeritud majas paiknevale korterile on antud C-kategooria energiamärgis. Maja tegus korteriühistu on koguni pälvinud tegusaima korteriühistu tiitli.