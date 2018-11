Uus projekt muudab 500 Eesti kodu tuleohutuks

Möödunud aastal hukkus Eestis tulekahjudes 37 sündmusel 38 inimest. Kümne ennetustöö aastaga on päästeamet kokku külastanud rohkem kui 85 000 kodu. Nõustamiste eesmärk oli tuleohutusalaste probleemide kaardistamine ning koduomanike nõustamine.

Kodukülastuste põhjal jõudis Päästeamet tõdemuseni, et vähemalt 5000 kodu on suurte tuleohutusprobleemidega ning vajavad sekkumist kohe täna. «500 kodu tuleohutuks» projekti sihtgrupiks on eeskätt lasterikkad pered, puuetega inimesed ning üksi elavad eakad.