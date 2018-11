Kümme inimest avaldab, mida kodu nende jaoks tähendab

Erinevaid inimesi on palju ning seetõttu on ka nägemusi kodu tähendusest mitmeid erinevaid. Kodu – see võib ühe inimese jaoks tähendada kõike, teise jaoks mitte midagi. Lugege, kuidas vastasid inimesed sotsiaalmeedias küsimusele «mida kodus olemine sinu jaoks tähendab?»

V: «See tähendab, et kogu minu pere on korraga sama katuse all, majas on hullumeelne lärm ja kaos - kuid just siis on see kodu.»