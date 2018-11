Fotod: kolm kööki, mille sisekujundus on totaalselt ebaõnnestunud

Ameerika sisekujundaja Dina Holland on oma Instagrami-kontole kogunud kokku väga palju erinevaid sisekujundusi, millest inimesed ei tohiks eeskuju võtta, vaid pigem täilikult hoiduma peaksid.

Teiste hulgas on Hollandi kontol päris palju kööke, üks neist ebaõnnestunum kui teine. Siin on aga valik kolmest sellisest, mida kindlasti järgi teha ei tohiks.

1. Liiga palju värve

Sisekujundajad korrutavad tõepoolest kogu aeg, et värve ei maksaks karta. Aga see ei tähenda, et nende kasutamisega täiesti üle igasuguste piiride peaks minema. Vali neutraalne taust, millele lisad mõned värvilaigud, mitte vastupidi.

2. Nurgalahendus

Kuidas sisustada nurgaga köögis nurgakohad, see on alati paras peamurdmiskoht. Ükskõik, mida sa teed, ära tee seda, mida siin pildil tehtud on. Täiesti arusaamatuks jääb, kuidas saab selliseid valamuid mugavalt kasutada.

3. Pole olemas liiga palju valgust