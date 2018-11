Läbimõeldud liiklusskeem päästis kortermaja parkimisprobleemidest

Parkimisprobleemid teevad kortermajadele jätkuvalt muret, nentis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla. «Parkimine on ülioluline teema ja lahenduse leidmisel tuleb leida suureneva autostumise ja rohealade vahel korteriühistu liikmetele sobiv kompromiss,» märkis ta.

Parkimisprobleemidega oli kimpus ka tänavu Eesti Korteriühistute Liidu korteriühistute konkursil parima renoveeritud kortermaja tiitli võitud Pargi 3 Alu alevikus Raplamaal. Trepikodade uste ette pargitud autod ei lubanud elanikel poekotiga enam majja sisenedagi, autode mõlkimistest ja konfliktidest rääkimata. «Kui meie maja nelikümmend aastat tagasi ehitati, polnud ju taolist liikluskoormust nagu nüüd,» rääkis ühistujuht Viktoria Pavliuk Eesti Korteriühistute Liidu ajakirja Elamu uues numbris. Tänapäevased vajadused on mõistagi muud ja teinekord olla peres ühtekokku lausa kolm sõidukit.

«Olimegi sunnitud koostama liiklusskeemi, et igaüks ei sõidaks ega pargiks kohta, mis pähe tuleb,» lisas Pavliuk. Renoveerimise käigus taastati ühistu õueala asfalt ja ka parkimiskohti tuli juurde - kuigi parkimiskohad ära jagatud ei ole, pole uus kord konflikte siiamaani toonud.

Euroopas on Jaadla sõnul parkimisprobleemidele erinevaid lahendusi leitud. «Näiteks Rootsi Korteriühistute Liit on parkimisprobleemide leevendamiseks moodustanud korteriühistute juurde autoühistuid, mille liikmed saavad kokku leppida autoühistule kuuluvate autode kasutamise ajad,» selgitas Jaadla.

Inimesed on nimelt aru saanud, et ummikutes istumiseks ja lihtsalt maja ees seismiseks ning parkimiskoha kinnihoidmiseks autot tarvis ei ole. Lihtsam ja odavam on autoühistu siseselt koostööd teha ja autode kasutamine vastavalt vajadusele kokku leppida.