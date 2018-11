Pühadeks valmis: tänavuste pühadetrendide seast võib leida väga ootamatud värvikooslused

Mis veelgi enam - käsitöö-veebipood Etsy keskkonna hiljutisest raportist selgub, et koguni 1,3 miljonit inimest maailmas on tänavu otsimas eeskätt neoontoonides jõulukaunistusi. Nostalgiahõngulised neoontoonid on kahtlemata lõbusad ning pilkupüüdvad. Seda aga, kas need on tulnud selleks, et jääda, näitab vaid aeg.