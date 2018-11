Fotod: Tallinnas on müügile tulnud Eesti kõige müstilisem maja

Tallinnas Meriväljal aadressil Hõbekuuse 34 on tulnud müügile klassikaline nõukaaegne elamu, mis pealtnäha nagu iga teinegi. Maja teeb eriliseks selle müstiline ajalugu: nimelt leiti just selle maja aiast müstiline Merivälja objekt ehk sulam, mille kohta usutakse, et see võib olla maavälist päritolu.