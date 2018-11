Fotod: Leedu IKEA külastajaid ootas ees korralik üllatus

Erikas Mališauskas kirjutab portaalis BoredPanda, kuidas nad pruudiga Leedu IKEAs viis tundi aega veetsid ja kõigis seal leidunud pildiraamides olevad reklaamfotod enda omade vastu vahetasid.

«Kas olete kunagi vaadanud, mis pildid IKEA poodide pildiraamides on? Meie hinnangul on need igavad ja võltsid. Seepärast võtsime kätte ja vahetasime IKEA Vilniuse kaupluses kõikide raamide reklaamfotod enda piltidega,» kirjutab Erikas.

FOTO: Erikas Mališauskas

Tegemist oli väga põhjaliku projektiga: esmalt käis paar poes ja luges üle, kui palju pildiraame sinna välja seatud on. Selgus, et üle saja. «Oli paras väljakutse endast nii palju fotosid leida. Õnneks, tänu Instagrami arhiivile, oli ülesanne siiski teostatav,» ütleb Erikas. Noored valisid püüdlikult teiste hulgas ka fotosid oma reisist Põhjamaadesse, et pildid IKEA vaibiga paremini haakuksid.

Järgmise sammuna tuli kõik väljavalitud fotod printida lasta. Lõpuks tuli välja valida sobiv päev oma plaani teostamiseks. Valik langes laupäevale, kuna sel päeval on poes kõige rohkem sagimist ja kõige väiksem võimalus vahele jääda.

Esialgu vedas paar pildiraame paarikaupa vannituppa, et seal pildid segamatult ära vahetada. Õige pea said nad aga aru, et mitte kedagi ei huvita, millega nad tegelevad, niisiis jäid nad poesaali ja vahetasid fotosid seal.

FOTO: Erikas Mališauskas

Erikase pruut Gintarè ütleb, et ainult üks töötaja tundis korraks huvi, miks nad fotosid raamides vahetavad. «Ütlesime, et tahame näha, kuidas valitud pildid nende raamidega kokku sobivad. Ta uskus meid ja rohkem ei tahtnud keegi teada, mis meil plaanis on,» räägib ta.