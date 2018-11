Naise väärt nipp hoiab tuvid ning varesed rõdudelt eemal

Viis aastat tagasi üürikorterisse kolinud Kelsey Mulvey arvas toona, et on leidnud oma unistuste kodu. Avatud planeeringuga ning pisikese rõduga korter oli tema jaoks justkui rusikas silmaauku. Suuri tulevikuplaane teinud naist tabas aga peagi karm reaalsus ning naine pidi oma roosamannavahulised eesmärgid ümber mõtestama.

«Ma hakkasin kohemaid unistama kõigest, mida rõdul teha saan. Äkki naudin klaasikest veini mõne sõbra seltsis või naudin päikesepaistelisel päeval mõnda head raamatut. Paraku pidin kõik oma plaanid edasi lükkama. Selgus, et Manhattani tuvid olid mu rõdust veel rohkem vaimustuses,» märkis Mulvey väljaandele apartmenttherapy.com.

Aastaid kutsumata külalisi ning nende väljaheiteid võõrustanud naine otsustas ohjad enda kätte haarata ning soetas Amazonist helitõrjega öökulli kujukese, mis tüütuid tuvisid eemal hoiaks. Mulvey märgib, et öökulli soetamise järel vähenes oluliselt ka tema rõdu külastatavus. Päris kõiki linnalindudega seonduvaid probleeme see küll ei lahenda, ent on abiks ikkagi.