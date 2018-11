Veebis teeb ilma suurepärane lihtne meetod liha pruunistamiseks

Kõik suurepärased liharoad saavad alguse liha pruunistamisest. Seda ei tehta mitte üksnes selleks, et liha kiiremini valmis küpsetada, vaid seepärast, et see lisab suurepärase maitsenüansi. Aga pruunistamine võib olla üsna tüütu töö, vahendab The Kitchn.