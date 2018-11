Lihtne, ent geniaalne nipp muudab külmkapi kasutamise oluliselt efektiivsemkas

«Esialgu paistis, et mu külmik on ääreni täis ja kui pika kombineerimise peale ühe lasanjevormi kuidagi ära mahutasingi, siis näis, et nüüd on tõesti kõik. Hakkasin oma köögikappides sihitult ringi vaatama lootes, et äkki tuleb mulle mingi hea mõte, kuidas olukorda lahendada,» räägib ta.