Fotod: kolm korterit, mille saab kätte ühe Eesti keskmise kuupalgaga

36-ruutmeetrine korter asub puumaja esimesel korrusel. Korteris on kaks tuba. Vee- ja kanalisatsiooniühendus ning sellest tulenevalt ka pesemisvõimalus korteris puuduvad. Majas on kokku neli korterit.

Tegemist on ehitusjärgus korteriga, kus on eemaldatud mõned vaheseinad. Korteril on uued pakettaknad ja metalluks. Pinda on korteris pisut üle 36 ruutmeetri.