Fotod: pika ajalooga Niine tänava majas ootab elanikke üks põhjamaiselt romantiline pesa

Aadressil Niine 6 asuv maja on võrdlemisi märgilise tähtsusega Tallinna linna ajaloos. Väärika ajalooga majas müüki paisatud kolmetoaline korter, üldpinnaga 43-ruutmeetrit, teeb oma kodumajale kahtlemata au. Korteri sisustuslahendused on nimelt inspireeritud nii hoone ajaloolisest arhitektuurist kui kaasaja trendidest.

Põhjamaiselt karget joont hoidvas korteris on avatud köögiga elutuba, üks magamistuba, vannituba ning lastetuba lisaks. Läbimõeldud planeeringuga korter on tänu kõrgetele lagedele erakordselt avar ning valgusrikas.

Ajaloolises majas on kolm trepikoda ning müügisolev korter paikneb neist viimases. See omakorda tähendab seda, et häiriv linnakära korterisse ei kostu.