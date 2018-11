Uuring: paljude koduomanike sisekujundus on naabritelt kopeeritud

Uuringust selgub nimelt, et üks viiendik koduomanikest on oma kodu kujundamisel võtnud eeskuju kas sõprade või naabrite kodudest. Kõige enam tehakse seda ühiste söömaaegade käigus. Üks kolmandik koduomanikke tunnistas sealjuures, et on üle oma naabri läve astudes positiivselt üllatunud olnud - üleaedsete pool valitsev puhtus ning kaasaegne lähenemine interjööris on neidki tegudele inspireerinud.