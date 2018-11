Eesti legendaarse spordisaali sisustus otsib uut omanikku

Kommentaarides käib juba arutelu selle üle, kas tegemist võib olla spordisaali algupärase ehk 60ndatest pärit põrandaga. Üks kuulutust kommenteerinu märgib, et see lisaks pakkumisele kõvasti väärtust, sest sel juhul on just sellelt põrandalt sisusliselt sirgunud kogu Eesti korvpall.