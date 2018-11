Kolm üllatavat põhjust, miks sul ei õnnestu kodu üürida

Pikaajaline korteri üürimine on tänast kinnisvaraturu seisu, kõrgeid hindu ja mitte nii kõrgeid palku arvestades arusaadav. Üha sagedamini ei taha korteri leidmine aga sugugi nii ruttu õnnestuda. Miks? Sest üürileandjad on üha teadlikumad ja teevad põhjalikuma taustatööd. Portaal Realtor on toonud välja mõned põhjused, miks üürileandja sinust huvitatud pole.

1. Sa varjad fakte

Üürileandjad on tänapäeval üha enam kursis erinevate võimalustega üürniku tausta kontrollimiseks. Kui info, mis sina üürileandjale edastasid, ja info, mida sinu kohta leida on võimalik, ei lähe kokku või paljastab mõne ebakõla, võid olla kindel, et üürileandja valib järgmise huvilise. Huvilistepuudust tänasel hetkel kindlasti karta ei tule.

Niisiis mõtle hoolega läbi, ega sa kogemata enda kohta järjepidevalt midagi tähtsat rääkimata ei jäta.

2. Sa alustad valesti

Esmamulje on tähtis igal pool. Sinule võib olla täiesti vastuvõetav, kui võõras inimene sind sinatab ja kohe algusest peale väga semulikult käitub, aga ametlikus suhtluses - nagu korteri üürilevõtmine seda on - võiks endiselt meeles pidada klassikalisi viisakusreegleid ja neid ka järgida. Tutvusta ennast viisakalt, selgita, miks just sina võiksid selle korteri saada. Jäta endast hea esmamulje. Selle tähtsust pole võimalik alahinnata, aga ometi, ütlevad üürileandjad, käituvad paljud üüripinnast huvitatud nii nagu teeksid nad üürileandjale teene, et end huvilisena üles andsid.

3. Sa ei järgi juhiseid

Kui üürileandja on üürikuulutuses loetlenud kindlad juhised, kuidas endast kui potentsiaalsest üürnikust märku anda, siis soovitatakse neist tungivalt kinni pidada. Kui on selgelt välja toodud, et korteri näitamiseks sobivad vaid reeded ja kohtumise kokkuleppimiseks tuleb helistada tööpäeva õhtuti viiest üheksani, siis võta palun neid punkte arvesse ja talita nende järgi.