Lasnamäe suurima elamuarendusprojekti teine etapp koidab

Liikuri Kvartal on Lasnamäe käimasolevatest elamuarendusprojektidest mahukaim, hõlmates kokku kuute elumaja 420 koduga, mida ümbritsevad rohelised hoovilahendused ja mänguväljakud, turvalise elukeskkonna kujundamiseks on autode parkimine viidud kinnistu piiridele või majade alla.

«Senine aktiivne klientide huvi esimeses Liikuri Kvartali etapis on selgelt näidanud, et Tallinna suurima elanike arvuga linnaosas on jätkuv nõudlus kvaliteetsete uute kodude järele. Meie kogemus näitab, et elanikud hindavad Lasnamäed elukeskkonnana - üle 50% Liikuri Kvartalisse kodu ostjatest elavad ka praegu Lasnamäel ning soovivad senise korteri vahetada uuema vastu,» selgitas Bonava Eesti müügi- ja turundusjuht Lauri Laanoja.