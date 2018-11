Fotod: uuenduslik lahendus püstitab elumaja väga soodsalt ja kiiresti

Itaalias Milanos püstitati hiljaaegu 3D-prinditud maja, mis kerkis otsast lõuni kõigest ühe nädalaga. Selle valmistamiseks kasutatu väga keskkonnasäästlikku materjali: taaskasutatavat betooni, vahendab Dezeen.

Ehitusettevõtte Arup ja CLS Arhcitetti koostöös valminud projekti esitleti Milano disaininädala raames. 3D Housing 05-nimeline maja sai ehitusplatsil valmis vaid nädalaga.

FOTO: dezeen.com

Kusjuures silmas tasub pidada, et kui varasemad prinditud elumajad on olnud ruutmeetrite arvult pigem tagasihoidlikud, siis selles elamus on ruumi sada ruutmeetrit. Ära mahub eluruum, magamistuba, köök, vannituba ja katuseterrass.

Maja valmistas otsast lõpuni robot, kes suudab ühe seina valmis printida 60-90 minutiga. Roboti loojaks on Hollandi ettevõte Cybe Construction. Betoon, mida ehituseks taaskasutati, on kogutud lammutusplatsidelt.

Maja hinnatakse küllalt soodsaks: ühe ruutmeetri seina saab püstitada umbes tuhande euroga. See peaks olema poole soodsam kui on keskmine ruutmeetri ehitushind maailmas. Kui 3D-prinditud majad hoo sisse saavad, ennustatakse, et nende ruutmeetri ehitushind langeb kuskil 200-300 euroni.

FOTO: dezeen.com

3D-printimise positiivne külg on veel see, et ehitus on väga puhas ja kolavaba. Printer kasutab täpselt nii palju materjali kui tal vaja on.