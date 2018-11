Fotod: Läänemaal on müüa väga omapärane 90ndatel ehitatud maja

Müüdav maja valmis 1995. aastal ja on 2005. aastal renoveeritud: lisatud soojustust, uus turvauks koos uue esikuga ja uus keskküttesüsteem. Hiljem on teise korruse rõdu ümber ehitatud kinniseks verandaks.

Majas on pinda kokku ligi 130 ruutmeetrit. Esimesel korrusel paikneb eeskoda, suur esik, avar kamina- ja aatriumiga elutuba, köök, sahver, wc ja duširuum ning veranda. Teisel korrusel on trepihall, kaks magamistuba, puhketuba ja kinniehitatud rõdu. Tubade ja esiku põrandatel parkett ja naturaalne laud. Seinad ning laed on puidust.

Hoone muudab väga eriliseks see, et kuigi sel tegelikult vanust vaid pisut enam kui 30 aastat, näeb see välja nagu ehitis, mis võiks vabalt pärineda Eesti esimese vabariigi ajast. Hoonel on mitmeid puitvillalikke elemente, teiste hulgas uhke torn maja ühel küljel.