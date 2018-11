Kolm asja, mida kellelgi külas viibides kunagi teha ei tohiks

Vähesed külalised on tahtlikult ebaviisakad: reeglina me lihtsalt ei mõtle, et üks või teine meie käitumisviis võib võõrustajad häirida, mõni asi suisa väga sügavalt. Seetõttu on koduportaal House Beautiful reastanud kolm peamist apsu, mida külalised tegema kipuvad.

Liigvarajane saabumine

Kui võõrustaja on öelnud, et külalisi oodatakse kell seitse õhtul, siis ei ole mingil juhul lubatud saabuda pool kuus või ükskõik, mis kell enne seitset. Tõenäoliselt on võõrustaja arvestanud, et enne ei ole ta lihtsalt külaliste vastuvõtmiseks valmis. Sageli mõtlevad külalised, et lähevad natuke varem ja aitavad võõrustajal teiste külaliste saabumiseks valmistuda, aga kui see plaan pole võõrustajaga detailselt läbi räägitud ja kooskõlastatud, siis omal algatusel midagi sellist kindlasti teha ei tohi.

Koristamine

Kindlasti mõtled sa ainult head, kui võõrustaja söögilaua üle käid või põrandalt purusid üles korjad, aga võõrustaja jaoks on see väga piinav - tema näeb asja niipidi, et sa rõhutad, et ta pole enne külaliste saabumist piisavalt hoolsalt koristanud. Ükskõik, kui väga sind mõni võõrustajal kahe silma vahele jäänud koristustöö ka ei häiriks, püüa ennast vaos hoida ja ära hakka võõras kohas palumata koristama. See ei ole abiks, tekitab ainult konflikte ja paksu verd.

Ringinuuskimine

Pole mitte ühtegi põhjust, miks sa peaksid külas viibides avama sahtleid või kapiuksi või vaatama tubadesse, mis pole sulle kolamiseks ette nähtud. Kindlasti on põnev teise kodus ringi vaadata, aga püüa mõista, et võõrustaja ei ole kindlasti huvitatud sellest, et tema väga isiklikesse ruumidesse oma nina topid.