Majaostu poolt- ja vastuargumentide rivvi on ilmunud uued näitajad

Üks igavikulisemaid küsimusi kinnisvaraturul on valik korteri ja maja vahel. Ühe või teise võimaluse kasuks leidub rohkelt nii poolt- kui vastuargumente. Ja ega teisiti polegi ju võimalik - täpselt samamoodi nagu on inimesed erinevad, on ka nende võimalused ja vajadused erinevat nägu.

«Aastaid on levinud arvamus, et maja soetamine on kallis ja vaat et luksus. Tõsi, odav see pole. Aga kui keskenduda tehinguaktiivsele Harjumaale, siis näeme, et vähemalt uusarendustes jääb suur osa perekortereid 200 000 euro ja ülespoole hinnaklassi ning selles suurusjärgus on juba ka majade hinnad,» märkis Domus Kinnisvara juhatuse liige Raul Reino. Maja soetades ei lähtuta enam hinnasildist, vaid isiklikest vajadustest.

Traditsiooniline elukõver

Traditsiooniliselt on maja kasuks otsustatud loogiliselt elukõverat mööda käies. Koos elavad paarid tervitavad oma esimesi lapsi käsikäes kodus valitseva ruumipuudusega. Vajadus täiendavate ruutmeetrite järele on Heino sõnul olnud peamiseks põhjuseks, miks majja elama kolitakse. Eramajaga kaasnevad suuremad eluruumid annavad tema sõnul kindla eelise täisväärtusliku elu loomisel.

Maale elama

Reino sõnul on hakanud tuntust koguma «maale elama» tüüpi algatused. Muutunud on ka inimeste hinnangud ja maailmavaated. «Kui varasematel aastakümnetel prevaleerisid pigem ratsionaalsed argumendid, siis nüüdseks on juurde tulnud hulk tunnetuslikke aspekte ja põhjuseid, mida näiteks 90. aastatel ei osatud isegi ette kujutada,» märkis Heino. Näiteks piiluvad linnakärast tüdinud inimesed üha enam maapiirkondade poole. Lisandunud on ka neid, kes tähtsustavad Eestile omast looduskeskkonda ning valivad ka oma elukoha lähtuvalt sellest.

Meie elu õied