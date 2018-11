Naine vahetas nooruspõlve ostutuhina kinnisvara vastu

Selgub, et vanemate nõuanne kinnisvarasse investeerida, on olnud siiamaani üks parimaid soovitusi naise elus. 14 aastat tagasi soetatud kodus märgib Cox oma kõige erksamateks mälestusteks eeskätt laste kasvuaastad.

Michelle, ühes oma abikaasa Shane'ga, pühendas kõik need aastad kodu ülesputitamisele ning lastele turvalise elukeskkonna loomisele. Nüüd aga pöörab perekond Cox oma elus uue lehekülje ning loodab, et kõik need aastad pere pesitsuspaigaks olnud maja leiab endale uued omanikud, kellega taas kodusoojust jagada.