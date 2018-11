Väga mõtlematu viga, millega inimesed oma kodu väärtust oluliselt vähendavad

Tänapäeval eelistavad inimesed eriti linnades väga tihti kodusid, mis nõuavad minimaalset pingutust: mida vähem remonti eelmiste omanike väljakolimise järel, seda parem. Seetõttu on väga kahtlase väärtusega plaan oma kodu väga isikupäraseks muuta, kui tead, et plaanid selle hiljem edasi müüa, vahendab Reader´s Digest.

Paljud lähevad seda teed, et sisustavad oma kodu hetketrendide järgi, mis tähendab, et kui saabub aeg edasimüümiseks ja trendid on edasi liikunud, näeb kodu välja iganenud ja eemaletõukav.