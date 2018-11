Fotod: vaata, milline näeb päriselt välja hämmastav uusarendus Tartus

Käesoleva aasta veebruaris kirjutasime , et Tartu saab üle pika aja täiendust põneva uusarendusprojekti näol. Tänaseks on esimesed kaks maja valmis ja korterimüük täies hoos. Samal ajal kerkib arneduspiirkonda kolmas kortermaja, mis peaks valmima uuel aastal.

3-D-fotod ja arenduse kirjeldused jätsid aasta alguses kavandatavast väga suurejoonelise mulje. Nüüd, kui esimesed korterelamud on valminud, on näha, kuidas plaanid tegelikkusele vastavad.

Esimesena valmis Era 3 ja Riia 22B kortermajad. Esimeses majas kortereid palju ei ole ja kinnisvaraportaalis KV.EE on neid müügis veel vaid kaks. Riia 22B on suurem korterelamu, kuid kortereid on ka seal saadaval veel üsna napilt: kõigest kolm.