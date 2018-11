Inimeste müügiplaane takistab tihtipeale see asjaolu

Kodu müües loovutab inimene justkui osa oma elust. Austraalia panganduskontserni Suncorp läbiviidud uuringust selgub, et vanast kodust lahti laskmine ei pruugigi emotsionaalselt teab kui kerge olla.

1500 koduomaniku seas läbiviidud uuringus tunnistas ligi 27 protsenti koduomanikke, et on emotsionaalselt oma kodu külge aheldatud, vahendab realestate.com.au. Emotsionaalne seotus ja kõik mahajäävad hetked-mälestused on peamiseks põhjuseks, miks inimeste käsi ei tõuse oma kodu müüma.