Lasnamäge on ees ootamas tõus eliitlinnaosaks

Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva-Skuratovski sõnul on rõõmustav see, et linnaosa arengut silmas pidades mõtleb linnavalitsus samas suunas kui lugupeetud arhitektid.

«Varsti tekib Tallinnas esimene park, kus projekti järgi on ette nähtud kogukonnaaia loomine. On tore, et Lasnamäe linnaosa on esimene, kes seda teeb ja võib- olla aasta pärast valmib Priisle pargi esimene saak, » ütles Maria Derlõš.