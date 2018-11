Nutikas mööbli hankimise nipp säästis uue kodu ostnud naisele tohutu rahasumma

Kui Audrey Franklin aga endale Suurbritannias uue kodu ostis, oli selge, et uue mööbli soetamiseks tal enam raha ei jätku. Hakkaja naine otsustas kogu sisustuse hankida järelturult ja vajadusel ise korda teha, vahendab The Sun.

50-aastane Franklin ütleb, et sel moel on ta oma kodu sisustamisel kokku hoidnud vähemalt 1500 eurot, aga tõenäoliselt rohkemgi.

Tänapäeval moodne pidev mööbli vahetamine on naisele nagunii vastuvõetamatu. Oma sõnul on ta kasvanud üles ajal, kus selline priiskamine ja pealiskaudne suhtumine asjadesse oli vastuvõetamatu, mistõttu ta on nagunii harjunud oma asju hoidma ja neist viimast võtma. Nii oligi järgmine loomulik samm taaskasutuse poole pöördumine.