Tagasihoidlik paneel kütab kodu tõhusalt soojaks

Tänu infrapunapaneeli siledale pinnale on võimalik selle peale soovi korral ka pilte luua. FOTO: Hea Soojus

Kuigi näis, et see sügis ei lõppegi, hakkavad ilmad siiski tasapisi krõbedamaks muutuma ja paljudes kodudes tekib vajadus leida olemasolevale küttele mingi lisalahendus, mis paremini mõnusat temperatuuri hoida aitaks. Lihtne lahendus on küttepaneelid.