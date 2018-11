Vannitubadest on kadumas üks iseenesestmõistetavana tundunud ese

Kinnisvaraarendajad ja kinnisvaramaaklerid on hakanud viimasel ajal oma klientide seas täheldama üht uut trendi. Selgub, et inimeste huviorbiidilt on kadunud vannid, meie vannitubade nurgakivi ning seda eeskätt lasteta noorte perede seas.

Tegemist võib olla ka nii öelda generatsioonide vaheldumisega, kus laste sirgumise järel ei nähta majapidamistes vanni jaoks enam tarvidust, vahendab today.com.

«Kui teil ei ole vannivõtmise harjumist, siis saab ilmselt järgmine kord, mil uuesti vannis käite olema kuskil 85. eluaasta kanti,» naljatles New Yorgi sisedisainer Rajeev Basu möödunud aastal väljaandele The New York Times antud intervjuus.