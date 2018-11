Valgustimaailm on põhjamaise karguse ning kiiksudega lühtrite meelevallas

Valgustite disainis on Türki sõnul märgata palju ümaraid vorme, seda nii klaasist kui metallist valgustite puhul. «Ümar toob skandinaavialikku interjööri pehmust ja naiselikkust,» märkis Türk. Põhivalgustina soovitab Türk kasutada suurt ümarat valgustit ning tujuloojatena väiksemaid värvilisest klaasist valgusteid. Värviline klaaskuppel pehmendab valgust ja selliseid valgusteid võib kasutada lisaks elutoale ka lastetoas, lugemisnurgas või magamistoas.

Hooaja valgustitrendid seovad lisaks skandinaavialikult karge klaasi minimalistliku metalliga. Klaas aitab valgusel toas levida, metall omakorda peegeldada pinnalt sooja valguskuma. Õdusaks õhtuvalguseks tasub valida metallist aluse ja klaasist kupliga laualamp. Söögilaua kohale või kööki, kuhu on vaja rohkem valgust, soovitab Türk paigaldada ühe suure lambi asemel ka mitu väikest üksteise kõrvale.

Metalseted valgustid jätkavad ka sel hooajal oma tähelendu interjöörides. Eriti hinnas on tuhmi pealispinnaga valgustid, mida kõik trendid hetkel soosivad. Kui aga peaks olema soov oma interjööri veidi elegantsemaks muuta, soovitab Türk valida õrnalt peegeldava pinnaga valgustid. «Näiteks aitab pehme kuldne toon elutoa interjööris tõmmata tähelepanu kindlatele aladele või nurkadele, eriti kui soovitakse eksponeerida kindlat mööblieset või väärtuslikku kunstiteost,» lisas ta.

Ajatud lühtrid on küll alati moes, ent paraku igasse majapidamisse need ei sobi. Küll aga soosivad praegused trendid põneva kuju, värvi ja mustriga analooge, mis on veidi lihtsakoelisemad ja harmoneeruvad kaasaegsesse interjööri paremini kui klassika.