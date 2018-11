Kolm mõjuvat põhjust, miks köögisaar on väga halb mõte

Kuigi köögisaart nähakse enamasti ühe suurepärase võimalusena tööpinnaruumi suurendamiseks, kujuneb saarest paljudes kodudes koht, mis hakkab koguma kola. Cathie kirjutab, et tema kodus kipuvad sinna peale kogunema laste seljakotid ja kooliasjad, võtmed, paberimajandus ja kõik muu, mida on lihtsalt väga mugav köögisaarele käest poetada. Nii kaotab see lisapind üsna ruttu oma mõtte.

Sageli pressitakse saar kööki hoolimata sellest, et tegelkult sellele seal väga palju ruumi ei ole. Seda teed minnes avastad õige pea, et palju parem oleks, kui oleksid selle mõtte ellu viimata jätnud, aga saart ju väga lammutama ka ei kipu, sest selle alla on läinud arvestatav hulk raha.

Veendumine, et saare jaoks on piisavalt ruumi, on vast ka üks kõige olulisemaid eeltöid, mida seda lahendust kaaludes teha tuleks. Sest kui saart ei ole mugav kasutada ja see köögis liikumist segab, ei ole kellelgi temast mingit rõõmu.