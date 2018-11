Maakler annab nõu: iseenda vahendajaks olemine ei ole naljaasi

Eesti kinnisvaraturg on objektidest tulvil, iga müügisolev korter või maja on sealjuures tähelepanuväärsem kui teine. Mõned kodud lähevad müügiks kiiremini kui soojad saiad, teised jäävad seevastu aastateks uut omanikku ootama. Kõige tavalisemaks tehingu venimise või seisma jäämise põhjuseks on valesti määratud hind. Ka maakleri abita kinnivaraturule paisatud objektid võtavad üldjuhul palju kauem aega

Kinnisvaraturg on Kraasi sõnul läbi aegade meelitanud ligi õnnekütte, kelle ohvriteks on eeskätt «asjaarmastajad», kes ei oska ega tea ohtusid ette aimata. «FIE-na töötavatesse üksikmaakleritesse, tuleks suhtuda aga teatud reservatsiooniga, sest neid on väga erineva tausta ja kogemustega,» hoiatas Kraas, lisades et kuna vastutuse ja kontrolli mehhanism on puudulik, tegutsevad sellised maaklerid tihtipeale endi, mitte kliendi huvides.