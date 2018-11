Fotod: Harjumaal on müüa väga mitme erilahendusega Eesti arhitekti maja

2835 m2 kinnistul asuv eramu järgib krundi reljeefi. Huvitava ja funktsionaalse lahendusega maja ruumid paiknevad kolmel eri tasandil. Eramu koosseisu kuuluvad 3 magamistuba, külalistetuba (vajadusel kabinet), avatud köök-söögituba, elutuba, saunakompleks, bassein, garaaž, aiamaja ja grillinurk. Lisaks on piisavalt panipaiku ning abiruume.

Maja läänepoolne külg on avatud. Rõduga magamistoast avaneb talviti vaade merele. Hoone keskosas, kus kasvab pihlakas asub lõunasse avanev sisehoov. Terrass on vaadeldav kõigist avalikest ruumidest muutes õueala toaalaga ühtseks tervikuks.

Avaraim ala hoones jääb maja keskmesse, kus asub köök-söögituba. Sealt hargnevad poolkorruste kaupa laiali üles magamistoad vannitoaga ja allapoole elutuba ning saunakompleks. Basseiniruumi klaasist lükandseinte kaudu on pääs õhtuterassile.

2008. aastal ehitatud eramu arhitektiks on Ralf Lõoke (AB Salto) ja sisekujundajaks Ursula Sõber. Maja sisustamisel on kasutatud kvaliteetseid materjale, sh eksklusiivset looduskivi. Kogu maja sisustus on spetsiaalselt loodud siinset keskkonda ja interjööri arvestades. Maja müüakse koos sisustusega.