Fotod: varasema kogemuseta mees ehitas perele väga ebatavalise kodu

Enam kui 350-ruutmeetrine maja on väga põhjalikult läbi mõeldud ja arhitektuuriliselt nii osavalt lahendatud, et ei jää professionaalide tööle millegagi alla. Tõsi - Fosteril oligi ka pisut professionaalset abi. Ta töötas koostöös arhitekt Joe Simmonsiga, kuid arhitekt oli eelkõige konsulteerivas rollis.

Üksteise peale paigutatud merekonteineritele anti kaunis puitfassaad ja ehitati eale katused. Mõnes kohas jäeti merekonteineri metalli ka välja, et luua mõnusaid kontraste. Seintesse lõigati aknaavad, sest kindel soov oli, et kodus oleks võimalikult palju naturaalset valgust.

Raske on öelda, kumb selle maja puhul mõjuvam on, kas ekster- või interjöör. Mõlemaga on väga palju vaeva nähtud ja mõlemad on väga hästi õnnestunud. Interjööris on tunda industriaalset stiili, mis on Fosteri suur lemmik.