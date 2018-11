Fotod: maailmakuulus arhitektuuribüroo kavandab Moskvale terve uue linnaosa

Piirkonda on kavandatud nii elu- kui büroopindu ja meelelahutuskeskusi. Piirkonnale on kavandatud hea metrooühendust linnasüdamega. Eristuvaks ja silmatorkavaks teeb selle linnaosa ka erinevate nutilahenduste rohkus.

Vajadus uue linnaosa loomise järele on tingitud tõsiasjast, et Moskva elanikkond on plahvatuslikult kasvama hakanu: viimase 20 aastaga on varasemast kolmest miljonist saanud 12,4 miljonit inimest. Neid ole aga kusagile elama panna.