Fotod: Kalamajas asuvas majas ootab omanikke koguni kaks äsja renoveeritud korterit

Kaks korterit Kalamaja külje all ootavad uut omanikku või koguni kahte, kellega kodusoojust ja aegumatuid hetki jagada.

Äsja renoveeritud korterid asuvad üsna pika ajalooga Pelgulinna majas, mille elanike vahel valitseb üksmeel ja heanaaberlikud suhted. Lisaks on maja elanikud võtnud endi ülesandeks maja renoveerimise. Maja korstnaid renoveeriti tänavu kevadel, elektrisüsteem sai aga hiljuaegu uuendatud.

Mõlemad korterid on tänu kõrgetele lagedele valgusküllased ja avarad. Asjaliku ning läbimõeldud planeeringutega korterites on kõik eluks vajalik olemas. Ka sisekujunduslikud lahendused on korterites igati kaasaegsed ning mugavad.