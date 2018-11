Võimalusi, kuidas üürikodus elades veidi raha kõrvale panna

Palgapäevast palgapäevani ning üürimaksetest üürimakseteni elamine võib teinekord üsna kontimurdev olla. Lisaks kommunaalmaksetele on ka rohkelt teisi makseid, millega igakuiselt rinda pista. Veidi nutikust ja kompromisse võivad aga inimese maksukoormat kergendada, vahendab homebeautiful.com.au.

Ehk oled oma põhitöö kõrvalt ka milleski muus erakordselt osav, et selle arvelt lisaraha teenida? Ehk oled käsitöös osav või oled kuldsete kätega ehtekunstnik? Või on sul ehk tööpäeva järel piisavalt palju aega, et kaasata end mõnes ettevõtmises, mis võiks veidi igakuist sissetulekut suurendada?