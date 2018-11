Milline tuba aitab kodu kõige kiiremini maha müüa?

Kolme magamistoaga eramutes heideti nimelt kõige enam tähelepanu elutubadele ja nende seisukorrale. Uuringust selgus, et inimesed veedavad poolteist korda rohkem aega elutubasid uudistades kui kõiki teisi ruume terves majas. Elutoa järel on inimeste teiseks prioriteediks köök ning alles seejärel magamistuba. Neile järgnevad aed ja elutuba, selgub uuringust.

«Tulemused näitavad, et elutuba on tõepoolest esimene koht, kust alustada. Kodu müües tasub seega just elutuba tähelepanu keskpunkti tuua ning keskenduda selle positiivsetele külgedele,» ütles veebilehe tegevdirektor Alex Gosling.