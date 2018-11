Fotod: sa ei kujuta ette, milline kodu peidab end selles tavalises Tallinna kortermajas

Mardi tänaval 2014. aastal ehitatud uusehitises asub enam kui 80-ruutmeetrine korter, mille interjöör on nii väljapeetult klassikaline, et tundub nagu oleks see pärit ühest teisest ajastust.

Ka köök on üsnagi kaasaegne, kuid kõik muu on väga stiilipuhtalt vanaaegne. Korteris on neli tuba, neist kaks on magamistoad.