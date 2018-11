Foto: ühe Eesti pere aias avaneb väga kummaline vaatepilt

Marjann Peucker jagab Facebookis oma koduaia fotot, millel fookuses õitsev sirel. Novembrikuus. Naine on fotole juurde kirjutanud, et talv hakkab lähenema - seda olevat näha sireli õitest, mis üha väiksemaks jäävad.

Sel sügisel on hilised õitsejad inimesi siin-seal ikka hämmastanud: küll on ette jäänud oktoobris õitsvaid moone ja karikakraid, küll imestatakse rooside pikaajalise õiteilu üle. Aga seda, et päris kevadine õitseja võtaks kätte ja uuesti õisi näitaks, pole kuulda olnud.

Marjann ise ütleb, et sireli imeline lõhn on õitsejal täiesti olemas ja suur soov oleks seda purki püüda, et kauemgi nautida. «Praegu on see lõhn miljon korda väärutslikum,» kirjutab ta.