Bakteripesaks olevat köögirätikut vahetatakse kodudes liiga harva

Enam kui 75 protsenti majapidamistest ei suuda köögirätikuid piisavalt tihti vahetada, kirjutab portaal House Beautiful. See tähendab, et need on pidevalt saastunud erinevate bakterite ja haigusetekitajatega. Levinumad on salmonella ja kolibakter. Need põhjustavad aga tõsiseid tervisehädasid, mis sageli lõppevad haiglaraviga.