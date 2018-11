Fotod: Tallinna kinnisvaraturule on lisandunud harvaesinev pakkumine

Tallinnas Suur-Karja tänaval on müügile tulnud üle-eelmise sajandi lõpus ehitatud majas asuv korter. Korter on ligikaudu 60 ruutmeetrit suur, hoovipoolne ja seetõttu ka vaikne.

Majal on viis aastat tagasi katus vahetatud, hiljuti on tehtud fassaaditööd ja vahetatud aknad. Hoones on viis trepikoda, neist kolm, ka müüdava korteri oma, on varustatud liftiga.