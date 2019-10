Ettevaatust: dušipeadega kaasnevad terviseriskid võivad tükiks ajaks rivist välja viia

Mittetuberkuloossed mükobakterid on nimelt resistentsed vees leiduva kloori suhtes, mistõttu on neil soodsam dušipeades oma kolooniaid kasvatada. Kõige mustema stsenaariumi korral võivad dušipeadest edasikanduvad bakterid inimese kopse kahjustada. Teadlased leidsid lisaks, et bakterite kahjulik toime kõigil siiski ei avaldu. Riskigruppi kuuluvad eeskätt pensionärid, nõrgema immuunsussüsteemi ning eelnevalt mõnda kopsuhaigust põdenud inimesed.