Remondiblogi: milline uks peaks kodul tegelikult olema?

Materjalid

Tänapäeval on materjalide valik lai ja igaüks peaks leidma midagi oma maitsele ja majale sobilikku. Puit, klaas, metall, MDF, puitlaast, kärgpapp ja nii edasi. Meie korteri uks tuleb ilmselt (vähemalt osaliselt) sarnane sellele, millised uksed meil praegu ees on ja mis 19. sajandi puitmajasse sobib: profiiliga ja puidust, võib-olla ka klaasiga või valgmikuga.

Komplekssus

Uste hindade võrdlemisel peab olema hoolikas, kuna see, mis ukse komplekti kuulub, ei pruugi olla sugugi ühesugune. Nö täiskomplekt koosneb ukselehest, ukselengist koos lävepakuga, hingedest, lingist ja lukustussüsteemist; vahel võivad siia lisanduda veel ka sisemised ja välimised katteliistud ning kogu komplekti paigaldus. Seega võib neli korda odavam uks kokkuvõttes osutuda tükkmaad kallimaks, sest juurde tuleb soetada rohkelt kulukaid osi. Ukse hinna juures võib näiteks kvaliteetne lukustussüsteem moodustada koguhinnast kolmandiku või enamgi.

Käelisus ja avanemine

Minu jaoks on uste käelisus olnud alati kehvasti mõistetav kontseptsioon, sest keegi pole suutnud mulle seda loogiliselt lahti seletada. Kõige lihtsam seletus oleks selline, et käelisuse määrab see, kus pool asuvad ukse hinged, kui avad ust enda poole. Ehk: kui tõmbad ust enda poole lahti ja hinged asuvad paremal pool ning link vasakul pool, siis järelikult avad sa mugavalt ukse parema käega, järelikult on tegu paremakäelise uksega.

Meie jaoks on aga huvitavam küsimus see, kas paneme ukse avanema trepikoja või korteri poole. Mulle endale tundub pika mõtlemise järel loogilisem, et uks avaneb trepikoja poole. Seal on veidi rohkem ruumi kui meie kitsas esikus ja see tundub loogilisem tuleohutuse mõttes: kui peaks olema näiteks tulekahju, oleks hea, kui uksed avaneksid kõik õue suunas. Sama loogikat järgivad ka meie korteri siseuksed. Seega: trepikoja poolt vaadates saab meie siseuks olema trepikotta avanev paremakäeline uks.

Lukustamine

Eestlasele on enim tuttavad ilmselt kahelt poolt võtmega lukustatavad vana kooli uksed ja snepperlukuga uksed. Väga paljudes kortermajades on tänapäeval olemas ka fonolokk. Tegelikult on valikuid jällegi nii palju, et võtab silme eest kirjuks. Näiteks on olemas tänapäeval ka eramutele ja korteritele olemas turvalukud, mida saab avada koodiga, vastava võtmekaadri või -kiibiga või hoopiski distantspuldiga.

Meie korteriuks saab ilmselt trepikoja välisuksele sarnase turvaluku, mida väljaspoolt saab avada võtmega, aga seest vastava pöördnupu ehk liblikaga. See on turvaline ja mugav lahendus, ent ei tee rahakotti liialt suurt auku. Kindel on see, et luku pealt väga kokku hoida pole mõtet, sest see kaitseb meie vara võõraste näppude eest.

Disain

Enamik uksi valitakse esmajärgus siiski disaini järgi. Profiiliga või sile? Klassikalise või modernse joonega? Klaasi(de)ga, valgmikuga või ilma? Nupuga, lingiga või käepidemega? Peitsitud, spoonitud, värvitud, õlitatud, lakitud? Ühevärviline või mitme tooniga? Seest ja väljast sarnase või erineva viimistlusega? Rääkimata siis lingi, lengide ja liistude värvivalikutest.

Nagu mainisin, siis meie uks tuleb klassikalise joonega, profiiliga ja puidust. Viimistluseks tuleb ilmselt kaht tooni värvi, kuid värvitoone pole ma kaugeltki veel välja valida suutnud. Tõenäoliselt sobib meie korteriga kõige paremini midagi hallide ja tumehallide perekonnast. Suurima tõenäosusega saavad mõlemad pooled olema identsed. Link tuleb hõbedast tooni ning peab sobituma valitud lukusüsteemiga.

Suurim küsimärk on hetkel klaas: kas ja kui palju seda kasutada. Kuna meie esik saab olema pisike ja ilma aknata, siis meeldib mulle teoorias see idee, et uksel oleks kaks/neli klaasist akent, et suure aknaga trepikojast valgust ka esikusse langeks. Samuti jätab klaaspind esikust ehk veidigi avarama illusiooni.